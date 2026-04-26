Оползень раздавил российское село
В селе Ендовищи Краснооктябрьского района произошла крупная природная катастрофа. В результате мощного оползня серьезно пострадала жилая застройка.
По данным Telegram-канала Ni Mash, огромная масса грунта буквально смяла стены домов, а на поверхности земли образовались глубокие трещины, напоминающие последствия сильного землетрясения. Ситуацию осложняет критическое состояние инфраструктуры.
На двух поврежденных улицах экстренно отключили газ — подачу обещают восстановить только через трое суток. Вечером того же дня коммунальные службы начали перекрывать воду.
Как рассказали местные жители, люди остались не только без воды и газа, но и без отопления. В нынешних условиях это ставит их на грань выживания. Региональные власти обещают вернуть коммуникации уже завтра, однако жители опасаются, что из-за масштаба разрушений восстановление займет гораздо больше времени.
Читайте также: