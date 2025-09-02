Оползень в Судане уничтожил деревню: погибли более 1000 человек

02 сентября 2025, 03:53

Фото: Istock/gorodenkoff

Мощный оползень в районе гор Марра на западе Судана полностью уничтожил деревню, в результате чего погибли более 1000 человек. Выжить удалось только одному жителю, стихийное бедствие произошло 31 августа после проливных дождей.