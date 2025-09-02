Оползень в Судане уничтожил деревню: погибли более 1000 человек
Мощный оползень в районе гор Марра на западе Судана полностью уничтожил деревню, в результате чего погибли более 1000 человек. Выжить удалось только одному жителю, стихийное бедствие произошло 31 августа после проливных дождей.
Трагедия произошла в западной части Судана, в горном районе Марра, где мощный оползень практически полностью уничтожил местную деревню. По данным информагентства Reuters, из более чем тысячи жителей населенного пункта выжить удалось лишь одному человеку.
Стихийное бедствие стало следствием сильных ливней, обрушившихся на регион 31 августа. Оползень сошел после продолжительных проливных дождей, которые размягчили почву в горной местности и привели к катастрофическим последствиям.
Это не первое подобное событие в регионе за последнее время. В начале августа на юге Китая в результате оползня под завалами оказались 14 человек. В той трагедии, произошедшей в провинции Гуандун, несколько человек погибли, а поисково-спасательная операция продолжалась несколько дней.
