В Пакистане сняли на видео оползень, из-за которого погибло минимум 7 человек
В Пакистане сняли на видео сильный оползень, в результате которого погибли минимум семь человек. Кадрами делится telegram-канал Shot.
По данным местных СМИ, оползень снес добровольцев, которые ремонтировали дренажный канал. Накануне он был поврежден сильным наводнением.
На кадрах видно, как груда воды и камней сносит деревья и разрушает дорогу.
Ранее «Радио 1» опубликовало кадры страшного наводнения в Японии. В результате стихии были обесточены шесть тысяч домов, и сильным потоком воды смыло машину с семьей. В результате происшествия погиб мужчина.
