Опубликованы кадры обрушения балкона в ночном клубе Мексики

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Обрушение части балкона ночного клуба в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси унесло жизни двух человек, еще 15 ранены. Часть балкона обрушилась с высоты в шесть метров. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.
«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию (…), унесшую жизни двух человек, по имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», – сказал чиновник.
По сообщению городского правительства, торговый центр, где произошел инцидент, закрыт для посетителей. Предварительно известно, что организаторы проводили массовое мероприятие незаконно. Следствие разбирается в подробностях произошедшего.
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Никита Кротов