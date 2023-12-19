Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные автомобили

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Два балкона многоквартирного дома в Воронеже обрушились на припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
Отмечается, что обрушение произошло в ночь на 18 декабря. Балконы третьего и четвёртого этажа со стороны двора рухнули на припаркованные автомобили.
Жители близлежащих домов рассказали, что при риске возникновения аварийных ситуаций тротуары ограждаются красно-белой лентой. Но в данной ситуации никаких ограничений поставлено не было, поэтому люди спокойно проходили под ненадёжными конструкциями.
Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно строителей придавило обрушившимися бетонными блоками на стройке. Отмечается, что они съехали по льду на бытовку.
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Жители близлежащих домов рассказали, что при риске возникновения аварийных ситуаций тротуары ограждаются красно-белой лентой. Но в данной ситуации никаких ограничений поставлено не было, поэтому люди спокойно проходили под ненадёжными конструкциями.
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Анастасия Чинкова