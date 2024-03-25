Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»

Видеокамера, опущенная в пробуренную скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер» в Приамурье, где уже седьмой день остаются заблокированными 13 шахтёров. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь пресс-службу МЧС России.