Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»

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Видеокамера, опущенная в пробуренную скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер» в Приамурье, где уже седьмой день остаются заблокированными 13 шахтёров. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь пресс-службу МЧС России.
«При бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — сообщили в ведомстве.Отмечается, что опасность «опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран» сохраняется. Проран — это промоина, которая образуется при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения.
Ранее сообщалось, что управляющего директора рудника «Пионер» задержали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак