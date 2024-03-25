Организаторы теракта в «Крокусе» готовили еще одно нападение в Средней Азии

Фото: istock / Tero Vesalainen
Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» готовили еще одно нападение в одной из стран Средней Азии, который удалось предотвратить. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на осведомленный источник.
Собеседник издания не уточнил, о какой конкретно стране идёт речь. Он отметил, что теракт должен был произойти приблизительно в то же время, как и атака на «Крокус Сити Холл». Как рассказал источник, преступники подожгли концертный зал обычным бензином.
Кроме того, по словам источника, группировка не входила в организованную террористическую ячейку, ее организовали за несколько недель до террористического акта. Инструкции к нападению были получены двумя террористами в Турции, остальных завербовали на территории РФ.
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«По дороге в «Крокус» они заехали на АЗС, купили бензин и разлили его в пластиковые бутылки. Затем использовали его для поджога зала», — заявил собеседник «Известий».
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Алина Юрчак