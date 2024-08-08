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Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

В Ялте мужчина украл флаг похороненного на Аллее Славы участника СВО
08 августа 2024, 16:44
Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как к могилам спускался неизвестный с рюкзаком и пакетом. Он снял с одного из захоронений флаг, после чего покинул кладбище.




Согласно информации источника, мужчина унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленника.



Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#кражи
#флаг
#кладбище
#мужчина
#сво
Главу Сергиева Посада Акулова вызвали в Следственный комитет
08 августа 2024, 16:16

Фото: сайт СК РФ

Главу подмосковного города Сергиев Посад Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что он проходит свидетелем по одному из уголовных дел, суть которого не раскрывается.

Ранее ряд Telegram-каналов заявили о задержании Акулова. Однако в данный момент эта информация не была официально подтверждена.

Сведения о вызове Акулова на допрос вызвали активные обсуждения среди жителей Сергиева Посада. В комментариях к постам в соцсетях они пишут, что положительно оценивают его деятельность на посту главы округа. Также многие отметили его значительный вклад в развитие округа и улучшение качества жизни в подмосковном регионе.

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#сергиев посад
#следственный комитет
#уголовное дело
#информация
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Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру
08 августа 2024, 15:32

Фото: iStock/Dzurag

Жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру. Об этом информирует ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
С января 2021 по август 2023 года две женщины (мать и дочь) проживали в доме у своих знакомых, который расположен в д. Першино Раменского городского округа. По некоторым обстоятельствам они не могли продолжать жить в собственной квартире в столице.

Собственница частного дома принуждала женщин работать безвозмездно на ферме и запрещала им покидать место проживания, создавая особые условия. В 2022 году она воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и обманом заставила их оформить квартиру в её собственность. Она пообещала выплатить им денежные средства, однако обманула.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#полиция
#уголовное женщины
#документы
#собственность
#дома
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Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы
Muğla Gazetesi: 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в Турции
08 августа 2024, 15:08

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В турецкой провинции Мугла пострадала группа туристов из России и Казахстана. Об этом информирует местное издание Muğla Gazetesi.
Инцидент произошел на трассе недалеко от города Милас. По предварительным данным, микроавтобус врезался в эвакуатор и перевернулся. В результате ДТП пострадали 13 человек, их госпитализировали в ближайшие больницы. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

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#инцидент
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#девушка
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В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
РЕН ТВ: Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке
08 августа 2024, 14:53

Фото: iStock/MichikoDesign

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Инцидент произошел 8 августа. Источник «‎РЕН ТВ» сообщил, что женщину госпитализировали с множеством переломов. Собеседник телеканала уточнил, что сын переломал ей несколько позвонков и ребра.

Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Скорая помощь доставила её в больницу, где пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Московского участкового задержали за организацию незаконной миграции
СК: в Москве задержали участкового за организацию незаконной миграции
08 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/Dzurag

В Москве задержали пять организаторов незаконной миграции, существовавшего с 2021 года. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты в составе группы, действовавшей по предварительному сговору, организовали незаконную миграцию в Москве. Их целью было личное обогащение за счёт полученных от приезжих денег.

В результате полицейскими были задержаны пять человек, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции города. В их квартирах были проведены обыски.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинение.

Следователи продолжают устанавливать всех причастных к этому каналу миграции.

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#полиция
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#мигранты
#ск рф
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Мужчина облил свою девушку жидкостью для розжига и поджёг в Подмосковье
08 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье мужчина облил свою возлюбленную жидкостью для розжига и поджёг, девушка находится в реанимации с ожогами около 40% тела. Об этом пишет Shot.
Согласно данным издания, 36-летний Максим Ионов поссорился со своей сожительницей в квартире в Лосино-Петровском. От злости он облил Наталью жидкостью для розжига и поджег ее. У девушки загорелись волосы, а после пламя охватило ее лицо и тело.

Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы ожоги 40% тела, а также есть подозрение на сотрясение и черепно-мозговую травму. Предполагается, что мужчина сначала избил ее, а потом уже решил сжечь.

Преступника задержали. Выяснилось, что он находился под воздействием наркотических веществ.

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#тела
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В Петербурге мужчина выстрелил в спину девятилетнему ребёнку
08 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/nixki

Во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него ссадину в области грудной клетки.

В настоящее время состояние ребенка является удовлетворительным. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону десятилетней девочки на детской площадке в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима

Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»
#дело
#медики
#санкт-петербург
#пистолет
#мальчик
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Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
Суд сократил на месяц срок пребывания в СИЗО кадровику Минобороны Кузнецову
08 августа 2024, 13:18

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что Кузнецову, который участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, сократили срок ареста на месяц. Ранее срок ареста был продлен до 12 октября текущего года.

Иных подробностей в настоящее время не приводится.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима
Отчим из Якутии насиловал падчерицу: что известно о трагедии
08 августа 2024, 13:12

Фото: istock /juriskraulis

Уроженка Якутии в возрасте 14-ти лет забеременела от своего отчима. Мужчина насиловал падчерицу и угрожал убить ее мать, если она обо всем расскажет. Когда факты насилия всплыли, родительница обвинила во всем произошедшем собственную дочь. Что на самом деле произошло в якутской семье расскажет редакция «Радио 1».

Девочку из Якутии изнасиловал отчим


Жизнь уроженки Якутии изменилась в тот момент, когда в ее жизни появился отчим. Тогда маленькой Кате было четыре года. Мать полностью обделила вниманием маленькую дочь, а вскоре родила малыша от нового избранника. Когда Катя стала старше ее наделили обязанностями по дому и постоянно просили приглядывать за младшим сыном. Встречаться с подругами или заниматься своими делами девочке было запрещено. За малейшую провинность Катю наказывали, преимущественно отчим.

«Меня перестали замечать, как человека, я стала рабом в прямом смысле! Если после школы иду гулять без спроса, меня били кипятильником, за двойки то же самое. Меня постоянно бил отчим», – рассказывала правоохранителям несовершеннолетняя.

Отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу



Первый раз отчим изнасиловал падчерицу, когда ей было 11 лет. Матери девочки дома не было, она лежала в больнице. Мужчина явился домой пьяным, стал приставать к Кате.

«Он закончил делать это мерзкое свое дело и ушел курить, и тут я поняла, что ужаснее человека в этом мире нет, у меня ужасная истерика, мне больно, одеяло было все в крови. Рассказывать кому-либо он запретил, сказал если я кому-нибудь расскажу он убьет сначала маму, а потом меня», – вспоминала пострадавшая.

Насилие продолжалось до 2014 года. В какой-то момент у девочки прекратилась менструация и мать решила показать ее гинекологу. В ходе осмотра оказалось, что девочка давно живет половой жизнью и беременна. Ребенка сохранить не удалось, так как плод был мертвым. О произошедшем с ней насилии девочка рассказала гинекологу во время осмотра. Отчима вскоре поместили в СИЗО, а девочку направили в медицинский центр для реабилитации.


Мать покрывала мужа-насильника


Позже школьница расскажет, что отчим поднимал руку на мать, постоянно устраивал скандалы, но, несмотря на годы насилия, женщина не хотела ничего менять. В браке с новым супругом она родила еще двоих детей. Когда отчима отправили в СИЗО, его падчерица даже пыталась своими показаниями облегчить приговор, так как он был кормильцем в семье, нужно было растить младших братьев. На допросах отчим признал свою вину полностью и даже попросил у девочки прощения.

Через несколько судебных заседаний отчиму Кати вынесли приговор — 10 лет лишения свободы. По словам Кати, это было специальное учреждение для психбольных. О том, что отчим состоял на учете в психдиспансере стало известно лишь после суда.
Отчим Кати умер через несколько месяцев в СИЗО. Мать девочки во всем обвинила ее.

«Мама мне говорила: „Ты во всем виновата, из-за тебя я осталась одна с 4 детьми, это из-за тебя его убили, давай теперь, обеспечивай моих детей», — вспоминает Катя.

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