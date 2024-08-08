Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

Фото: iStock/Joanna Ciesielska
В Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как к могилам спускался неизвестный с рюкзаком и пакетом. Он снял с одного из захоронений флаг, после чего покинул кладбище.
Согласно информации источника, мужчина унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленника.
Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, мужчина унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленника.
Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова