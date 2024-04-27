Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО

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В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации.
По данным пресс-службы СУСК РФ по региону, трое несовершеннолетних подростков осквернили могилы участников СВО в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».
Информация о повреждении мест захоронений участников специальной военной операции появилась в социальных сетях в ходе мониторинга. Подростки разбили портреты погибших военнослужащих, разорили их могилы и раскидали венки и цветы.
Следователи СК и сотрудники регионального ГУМВД РФ оперативно установили причастных к инциденту. Сейчас с подростками проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
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Информация о повреждении мест захоронений участников специальной военной операции появилась в социальных сетях в ходе мониторинга. Подростки разбили портреты погибших военнослужащих, разорили их могилы и раскидали венки и цветы.
Следователи СК и сотрудники регионального ГУМВД РФ оперативно установили причастных к инциденту. Сейчас с подростками проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
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Алёна Самарева