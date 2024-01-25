Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы матери

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В городе Мегион в ХМАО родственникам умершей женщины пришлось самостоятельно выкапывать матери могилу на кладбище, так как его администрация не смогла выполнить план работ и потребовала за данные услуги слишком большие деньги. Об этом сообщает портал 72.ru.
По словам дочери умершей женщины, при организации похорон на кладбище им сообщили, что закончились подготовленные места. Она уточнила, что каждую осень там готовится около 150 могил, однако в этот раз данный план не выполнили. Тогда родственникам предложили нанять рабочих, чтобы выкопать могилу и обозначили сумму в 60 тысяч рублей. Но данная сумма оказалась слишком большой для семьи.
Позже ей все же удалось найти людей, который согласились выполнить работу за меньшие деньги. Похороны состоялись.
Навещая могилу матери, женщина увидела на кладбище мэра города и рассказала ему о произошедшем. Он извинился перед ней и пообещал компенсировать все затраты.
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«Мы решили копать сами, но за два дня не удалось выкопать даже метра», - рассказала женщина.
Навещая могилу матери, женщина увидела на кладбище мэра города и рассказала ему о произошедшем. Он извинился перед ней и пообещал компенсировать все затраты.
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Элина Позднякова