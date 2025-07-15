Останки женщины обнаружили в холодильнике съёмной квартиры в Барнауле

15 июля 2025, 16:09

Фото: istockphoto/blinow61

Женские останки обнаружили в холодильнике одной из съемных квартир в Барнауле. Как передает телеканал РЕН ТВ, погибшую Алену О. судили за наркопреступления в 2018 году и за умышленное повреждение имущества в 2016-м.





Подозреваемым по делу об убийстве проходит супруг почившей женщины Роландо О. Журналистский источник отметил, что мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса, тяжело переживая развод с женой. Роландо О. был судим за грабеж и телесные повреждения. Правоохранители нашли на месте происшествия ножовку, ножи и прочие предметы.



