В Самаре бородатый «12-летний мальчик» приставал к школьнице на набережной
В Самаре бородатый «12-летний мальчик» попытался познакомиться с 15-летней школьницей и, получив отказ, начал к ней приставать. Об этом пишет газета «КП-Самара».
Инцидент произошел в воскресенье, 13 июля, на набережной города. Когда девочка отказалась от общения с ним, «подросток» начал хватать и трогать ее, а также, по словам очевидцев, показывать неприличные жесты. Школьница стала снимать обидчика на видео, но тот пошел за «подмогой».
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как молодой человек стоит за спинами двух женщин, которые пытаются доказать, что ему 12 лет. В конце одна из них пожелала девочке, держащей в руках телефон, чтобы «они у нее отвалились», и пригрозила ее «заколдовать».
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