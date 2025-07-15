Mash: семерых человек заблокировал в машинах ливень в Москве
Семерых человек заблокировал в машинах ливень в Москве. Как уточнил Telegram-канал Mash, стихия оказалась настолько мощной, что люди не смогли открыть двери, поскольку двор был сильно затоплен.
По словам очевидцев, под удар попали два BMW, Mini Cooper и Volkswagen на Автозаводской улице. Спасатели вызволили людей. Теперь пострадавшие ждут эвакуатор, чтобы достать свои автомобили.
Три дня назад сообщалось, что во время ливня на МКАД подтопило проезжую часть. Водителям пришлось искать альтернативные маршруты, поскольку движение перекрыли. РИА Новости публиковало кадры разошедшейся стихии. Перед ливнем в столице несколько дней стояла аномальная жара.
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