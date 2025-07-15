Mash: семерых человек заблокировал в машинах ливень в Москве

15 июля 2025, 14:28

Фото: istockphoto/maradek

Семерых человек заблокировал в машинах ливень в Москве. Как уточнил Telegram-канал Mash, стихия оказалась настолько мощной, что люди не смогли открыть двери, поскольку двор был сильно затоплен.