SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Здание военного комиссариата в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва, около 21:30 к зданию подошла женщина и швырнула в него бутылку виски с неизвестной жидкостью. Пожара не последовало, только разбилось окно. 53-летнюю злоумышленницу оперативно задержали.
Затем, в районе 0:20 пожилой мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. В результате поджога загорелась оконная рама, еë смог быстро потушить сторож. Выяснилось, что 66-летний поджигатель действовал по указке украинских кураторов, которые писали ему инструкции в мессенджерах. Его также задержали.
Отмечается, что обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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Затем, в районе 0:20 пожилой мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. В результате поджога загорелась оконная рама, еë смог быстро потушить сторож. Выяснилось, что 66-летний поджигатель действовал по указке украинских кураторов, которые писали ему инструкции в мессенджерах. Его также задержали.
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Евгения Парфентьева