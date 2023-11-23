Осуждённого за каннибализм жителя Анивы помиловали после участия в СВО

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Жителя Сахалинской области, осуждённого за каннибализм, помиловали после участия в спецоперации, об этом сообщает «Курьер. Среда».
По информации СМИ, 44-летний житель города Анива Денис Горин впервые оказался в местах лишения свободы в 2003 году. Тогда он убил человека, а также отрезал куски от его тела и съел.
В 2010 году Горина выпустили из колонии за примерное поведение, но уже в 2011 он вместе с братом до смерти избил мужчины, также отрезал от него несколько кусков на съедение, а затем попытался скрыть преступление, спрятав труп на берегу реки. За это преступление Горина наказали на 22 года лишения свободы.
Однако, не так давно он опубликовал в социальной сети фотографию в камуфляжной форме с нашивкой «Зачебурашим». Отмечается, что такие нашивки носят волонтёры Кузбасса.
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В 2010 году Горина выпустили из колонии за примерное поведение, но уже в 2011 он вместе с братом до смерти избил мужчины, также отрезал от него несколько кусков на съедение, а затем попытался скрыть преступление, спрятав труп на берегу реки. За это преступление Горина наказали на 22 года лишения свободы.
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Евгения Парфентьева