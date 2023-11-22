FN: При взрыве на мосту между США и Канадой погибли два человека

В результате взрыва на мосту между США и Канадой погибли два человека, ещё один получил ранения, об этом сообщает Fox News.
Напомним, ранее стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Тогда в СМИ отметили, что взрывная волна имела такую силу, что находившиеся рядом автомобили раскидало в стороны.
По информации Fox News, взорвавшаяся машина ехала в сторону пограничного поста из США в Канаду. Двое находившихся в ней человек погибли, пограничник получил ранения.
К расследованию происшествия приступило ФБР. По их первоначальной версии, взрыв был попыткой террористического акта.
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По информации Fox News, взорвавшаяся машина ехала в сторону пограничного поста из США в Канаду. Двое находившихся в ней человек погибли, пограничник получил ранения.
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Евгения Парфентьева