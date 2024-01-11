Отчим истязал шестилетнюю девочку в Ленинградской области

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Отчим жестоко истязал шестилетнюю девочку в городе Гатчина Ленинградской области. От окончательной расправы малышку спасло вмешательство соседей.
Садист был задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Мать ребёнка начала защищать сожителя, утверждая, что девочка сама получила травмы во время падения, но её слова опровергли соседи. Действиям женщины также будет дана соответствующая правовая оценка.
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Александр Бойцов