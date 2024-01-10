26-летняя мать умершего от «подбрасываний» младенца назвала настоящую причину смерти.

Фото: istock / globalmoments
В Татарстане задержали женщину, которая «подбрасывала» четырёхмесячного малыша, в результате чего он умер. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на
Ранее сообщалось, что младенец умер от кровоизлияния спинного мозга шейного отдела позвоночника. Мать ребенка и ее сожителя задержали. На допросе женщина призналась, что ребенок сильно плакал, она не могла его успокоить и начала сильно трясти. Из-за этого ребенок перестал подавать признаки жизни.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Матери грозит до 15 лет тюремного заключения.
Читайте также:
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
Алина Юрчак