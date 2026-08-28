Отец и сын утонули в навозе

28 августа 2026, 19:17

People: В Британии отец и сын захлебнулись в цистерне с навозом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Великобритании расследуются обстоятельства гибели 72-летнего Алана Форда и его 42-летнего сына Рика Форда, найденных в цистерне с навозом на собственной ферме. Об этом стало известно в пятницу.