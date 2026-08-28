Отец и сын утонули в навозе
В Великобритании расследуются обстоятельства гибели 72-летнего Алана Форда и его 42-летнего сына Рика Форда, найденных в цистерне с навозом на собственной ферме. Об этом стало известно в пятницу.
Как передает People, спасти мужчин не удалось, несмотря на попытки реанимации. По предварительной версии, отец и сын случайно упали в резервуар с отходами и захлебнулись.
На место происшествия прибыли инспекторы Управления по охране труда и технике безопасности, которые работают совместно с полицией. Подробности трагедии выясняются.
Ранее два человека чуть не утонули в московском пруду. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: