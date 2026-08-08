Два человека чуть не утонули в московском пруду

08 августа 2026, 19:31

Shot: мужчину и женщину вытащили из Калитниковского пруда в Москве

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В центре Москвы на Калитниковском пруду чуть не произошла трагедия во время отдыха — мужчина и женщина едва не утонули. Об этом стало известно 8 августа.