Два человека чуть не утонули в московском пруду
В центре Москвы на Калитниковском пруду чуть не произошла трагедия во время отдыха — мужчина и женщина едва не утонули. Об этом стало известно 8 августа.
Как информирует Telegram-канал Shot, сотрудники МЧС оперативно извлекли из воды 40-летнюю женщину, а мужчину удалось вернуть к жизни с помощью реанимационных мероприятий. Обстоятельства происшествия на текущий момент не уточняются.
Ранее два врача утонули, пытаясь достать из озера упавший в воду телефон. Все случилось в одном из индийских штатов.
Кроме того, двое пенсионеров спрыгнули с лодки в озеро в попытке охладиться и утонули. Подробности в нашем материале.
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