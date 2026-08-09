В Чечне родственники приехали отдыхать на реку и утонули, спасая подростка

09 августа 2026, 17:56

Двое братьев утонули, пытаясь спасти подростка в Чечне

Фото: Istock / Farknot_Architect

Трагедия произошла во время отдыха на берегу реки Сунжа в Чечне. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, Ясин вместе с родственниками приехал из села Самашки, чтобы провести время у воды.