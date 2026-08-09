В Чечне родственники приехали отдыхать на реку и утонули, спасая подростка
Трагедия произошла во время отдыха на берегу реки Сунжа в Чечне. По данным связанного с силовыми структурами Telegram-канала, Ясин вместе с родственниками приехал из села Самашки, чтобы провести время у воды.
Во время купания подросток оказался в яме и начал тонуть. Увидев, что мальчик не может выбраться самостоятельно, двое братьев — Хамзат и Шамиль — бросились ему на помощь.
Однако спасти подростка им не удалось. Более того, братья сами оказались в опасности и не смогли выбраться из воды. Очевидцы сразу попытались помочь всем троим. Их вытащили из воды и начали проводить реанимационные мероприятия, однако спасти людей не удалось. В результате трагедии погибли подросток и двое братьев, которые пытались его спасти.
По предварительным данным, причиной трагедии могла стать опасная яма в русле реки, в которую попал подросток во время купания. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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