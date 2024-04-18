Отец-одиночка лишился жилья из-за наводнения в Кургане

Фото: iStock/Wheatfield
В Кургане дом отца-одиночки Нармурата Ибрагимов, который воспитывает двух детей, полностью погрузился в воду, пишет URA.RU.
Как рассказал сам Ибрагимов, его дети ещё маленькие — одному восемь лет, другому — десять. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. Он выразил надежду, что неравнодушные люди помогут его семье, добавив, что пока не знает «куда обращаться».
Отец-одиночка каждый день проверяет, что происходит с его домом. Сначала он отнёс детские вещи и гусей на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.
Многие жители Кургана находятся в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым масштабным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра.
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Отец-одиночка каждый день проверяет, что происходит с его домом. Сначала он отнёс детские вещи и гусей на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.
Многие жители Кургана находятся в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым масштабным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра.
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Алёна Самарева