Отец осуждённого экс-полковника ФТС выдал украденные миллионы за пенсию
Отец осуждённого за взятки бывшего полковника Федеральной таможенной службы (АТС) Александра Алеева пытался выдать найденные в квартире его сына миллионы за свою пенсию. Мужчина заявил, что передал накопления по несуществующему договору дарения, пишет телеграм-канал Mash.
Напомним, что Александра Алеева и замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова задержали в марте 2023 года. Во время обысков у Алеева нашли 91 тысячу долларов и 17,8 млн рублей. Отец Алеева — генерал-майор Виталий Алеев — заявил, что в 2020–2021 годах передал сыну 6,5 млн рублей по договору дарения из пенсионных накоплений. Правоохранители попросили предоставить документ, но оказалось, что её нет.
За 21 год работы в ФТС Александр Алеев и его супруга задекларировали 23,6 млн рублей. По данным следствия, Александр и руководство Федеральной таможенной службы систематически получали денежное вознаграждение за «ускорение работы».
Александра Алеева приговорили к 10 годам тюремного заключения. Также он должен выплатить штраф в размере 20 млн рублей. У бывшего полковника конфисковали имущество. Украденными деньгами (более 2,4 млн рублей) теперь располагает государство.
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