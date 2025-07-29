Отец осуждённого экс-полковника ФТС выдал украденные миллионы за пенсию

29 июля 2025, 17:29

Фото: медиасток.рф

Отец осуждённого за взятки бывшего полковника Федеральной таможенной службы (АТС) Александра Алеева пытался выдать найденные в квартире его сына миллионы за свою пенсию. Мужчина заявил, что передал накопления по несуществующему договору дарения, пишет телеграм-канал Mash.