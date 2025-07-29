В Москве строители не могут покинуть ЖК из-за пожара видео
SHOT: 15 рабочих остаются на верхних этажах строящегося ЖК в Москве из-за пожара
На стройке жилого комплекса в столице, на Большой Академической улице, произошёл пожар. Из-за сильного задымления около 15 строителей не могут спуститься с верхних этажей строящегося здания. Соответствующее видео есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Известно, что рабочие находятся на 12-м, 14-м и 19-м этажах. Они ждут спасателей, чтобы спуститься.
Ранее в Екатеринбурге, обрушилось офисное здание. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Также сообщалось, что в Тюмени, на стройке в ЖК «Космо», погибли три человека из-за обрушения выносной площадки.
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