В Москве строители не могут покинуть ЖК из-за пожара видео

29 июля 2025, 15:55

SHOT: 15 рабочих остаются на верхних этажах строящегося ЖК в Москве из-за пожара

Фото: iStock/FOTOFORCE

На стройке жилого комплекса в столице, на Большой Академической улице, произошёл пожар. Из-за сильного задымления около 15 строителей не могут спуститься с верхних этажей строящегося здания. Соответствующее видео есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.