В Краснодаре толпа подростков жестоко избила сверстника из-за комментария подруги в соцсети

29 июля 2025, 16:40

Краснодарского подростка избили за комментарий его девушки

Фото: Istock/lakshmiprasad S

Инцидент случился в Краснодаре, где толпа несовершеннолетних решила «поговорить по-мужски» со своим сверстником. Конфликт 16-летних подростков возник из-за снимка в интернете, который опубликовала знакомая пострадавшего. На нём девушка была запечатлена со своим парнем Арсеном. Подробности сообщает Telegram-канал Kub Mash.





Со слов потерпевшего Максима, его девушка данное фото восприняла «не очень позитивно» и оставила под ним негативный комментарий. Арсен, увидев неприятный отзыв, начал оскорблять девушку Максима.

«Я за неё вступился. Договорились о встрече с ним и его друзьями какими-то. Поговорить, выяснить всё. Пришло где-то человек 25. Я начинаю вести диалог и мне просто прилетают два удара сначала. А потом я просто не особо понимал где я», — рассказал Максим.