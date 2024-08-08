Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»

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Отец похищенной в Москве дагестанки Айшат Магомедововой Гасан заявил, что избил дочь, поскольку «другого выбора у него не было». Об этом пишет «Регнум».
По словам Гасана Магомедова, его «довели» до избиения дочери. Свои действия он оправдал словами «в тот момент нам уже деваться некуда было».
Мужчина рассказал, что он вспылил, так как думал, что его дочь попала в плохую компанию. Родители совершеннолетней Айшат Магомедовой приехали за ней из Дагестана и силой увезли домой, после того как девушка съехала от них. Айшат переехала, потому что более не могла терпеть нападки от живших с ней родственниц.
Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина рассказал, что он вспылил, так как думал, что его дочь попала в плохую компанию. Родители совершеннолетней Айшат Магомедовой приехали за ней из Дагестана и силой увезли домой, после того как девушка съехала от них. Айшат переехала, потому что более не могла терпеть нападки от живших с ней родственниц.
Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова