В СПЧ назвали дикостью слова родни сбежавшей чеченки

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Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала дикостью слова родни сбежавшей от них 19-летней чеченки Лии Заурбековой. Об этом Меркачева написала в своем Telegram-канале.
По словам члена СПЧ, она изучала древние книги, в том числе и Коран. Однако нигде не было информации о том, что выросшие дети являются собственностью родителей или, что женщина — это вещь.
Меркачева добавила, что в Коране также не указывается, что насилие — это норма, а принятое обществом право может игнорироваться.
Ранее 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.
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Меркачева добавила, что в Коране также не указывается, что насилие — это норма, а принятое обществом право может игнорироваться.
Ранее 44-летний Беслан Заурбеков все же признал, что девушку пытались удержать дома. По его словам, в семье все делалось для того, чтобы Лия не смогла уехать.
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. После чего Заурбековой все же удалось покинуть Россию.
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Екатерина Коршунова