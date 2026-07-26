Отец проведет в тюрьме полжизни из-за гибели сына

26 июля 2026, 15:42

Daily Star: Отцу дали 42 года тюрьмы в США за гибель сына в раскаленном авто

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

Во Флориде 34-летнего Скотта Аллена Гарднера приговорили к 42 годам тюрьмы за гибель 18-месячного сына, которого он оставил запертым в раскаленной машине. Об этом пишет Daily Star, материал перевел aif.ru.