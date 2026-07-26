Отец проведет в тюрьме полжизни из-за гибели сына
Во Флориде 34-летнего Скотта Аллена Гарднера приговорили к 42 годам тюрьмы за гибель 18-месячного сына, которого он оставил запертым в раскаленной машине. Об этом пишет Daily Star, материал перевел aif.ru.
Трагедия произошла в июне 2025 года. Тогда мужчина забыл ребенка в автомобиле на несколько часов в жаркий день, пока сам посещал парикмахерскую и бар, где употреблял спиртное.
Прибывшие медики констатировали у малыша тепловой удар с температурой тела 43,9 градуса — спасти его не удалось. Гарднер признал вину по статьям об убийстве второй степени, жестоком обращении с ребенком и нарушении родительских обязанностей.
При сделке со следствием с него сняли более тяжкое обвинение в убийстве первой степени. В ходе расследования мужчина давал путаные показания, что повлияло на решение суда.
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