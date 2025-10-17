Мужчина оставил двухлетнюю дочь в раскаленном автомобиле и забыл о ней из-за порно
В США девочка умерла в раскаленной машине из-за отвлекшегося на видеоигры отца
В США житель Аризоны попал под суд за гибель двухлетней дочери. Мужчина по имени Кристофер Шольтес оставил ребенка в раскаленной машине на несколько часов. Об этом сообщает People.
Отец объяснил свой поступок тем, что не хотел будить спящего в машине ребенка, когда заносил продукты домой. В салоне работал кондиционер, поэтому Кристофер не переживал за девочку.
Однако следствие установило, что мужчина слишком долго не возвращался к ребенку. Он отвлекся: начал играть в видеоигры на приставке PlayStation, затем стал просматривать порнографический контент.
Ребенок сидел в автомобиле более трех часов. При этом кондиционер отключился через полчаса после ухода отца домой, а на улице стояла ужасная жара. Температура в салоне поднялась до 43 градусов по Цельсию.
Бездыханное тело ребенка обнаружила мать девочки. Другие дети Шольтеса — шестилетняя и девятилетняя дочери — сообщили полиции, что отец регулярно оставлял их одних в автомобиле.
Судебное разбирательство по делу назначено на конец октября.