Мужчина оставил двухлетнюю дочь в раскаленном автомобиле и забыл о ней из-за порно

17 октября 2025, 03:05

В США девочка умерла в раскаленной машине из-за отвлекшегося на видеоигры отца

Фото: iStock/Alena Savina

В США житель Аризоны попал под суд за гибель двухлетней дочери. Мужчина по имени Кристофер Шольтес оставил ребенка в раскаленной машине на несколько часов. Об этом сообщает People.





Отец объяснил свой поступок тем, что не хотел будить спящего в машине ребенка, когда заносил продукты домой. В салоне работал кондиционер, поэтому Кристофер не переживал за девочку.



Однако следствие установило, что мужчина слишком долго не возвращался к ребенку. Он отвлекся: начал играть в видеоигры на приставке PlayStation, затем стал просматривать порнографический контент.



