Отец бросил четверых маленьких детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп
NYP: Американец оставил на час четверых малолетних детей в раскаленной машине
Американец оставил четверых малолетних детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп. Температура в салоне достигала 51 градуса. Дети страдали от жары в Финиксе, штат Аризона. Об этом сообщили в New York Post (NYP).
Инцидент произошел в четверг, 24 июля. Прохожие заметили автомобиль с запертыми детьми разного возраста: двух, трех, четырех и семи лет. На улице было выше 40 градусов. Двигатель машины не работал, кондиционер также не был включен. Очевидцы вызвали полицию.
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Полицейские вскрыли автомобиль, напоили детей водой и переместили их в машину, где было проветривание. Медики диагностировали у ребят признаки теплового удара. У некоторых наблюдалось изменение цвета кожи и высокая температура тела. Детей доставили в больницу.
Позже выяснилось, что 38-летний Асенсио Ларго, отец детей, провел час в секс-шопе. Место известно обещаниями «сексуальных экспериментов», в нем также располагался кинотеатр для взрослых.
Полиция нашла мужчину в состоянии алкогольного опьянения и арестовала по обвинениям в жестоком обращении с детьми и создании угрозы их жизни.