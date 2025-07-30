Отец бросил четверых маленьких детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп

30 июля 2025, 06:01

NYP: Американец оставил на час четверых малолетних детей в раскаленной машине

Фото: iStock/tylim

Американец оставил четверых малолетних детей в раскаленной машине ради похода в секс-шоп. Температура в салоне достигала 51 градуса. Дети страдали от жары в Финиксе, штат Аризона. Об этом сообщили в New York Post (NYP).





Инцидент произошел в четверг, 24 июля. Прохожие заметили автомобиль с запертыми детьми разного возраста: двух, трех, четырех и семи лет. На улице было выше 40 градусов. Двигатель машины не работал, кондиционер также не был включен. Очевидцы вызвали полицию.



