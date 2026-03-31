Отец заживо похоронил 11-месячного сына
В США отец заживо похоронил 11-месячного сына. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным следствия, 43-летний Джон Хэннон взял на прогулку своего 11-месячного сына, после чего ребенок исчез. Вернувшись домой, Хэннон сообщил матери мальчика, что передал его бабушке.
Женщина, не получив никаких подтверждений, обратилась в полицию с заявлением о пропаже. На следующий день тело младенца нашли в канаве у дороги. Судебно-медицинская экспертиза установила перелом черепа и наличие земли в дыхательных путях, что позволило предположить, что ребенок мог быть похоронен заживо.
Следственные органы выяснили, что коляска малыша находилась недалеко от места обнаружения тела, а следы указывали на присутствие Хэннона с сыном в этом районе. Во время допроса обвиняемый отрицал причинение вреда младенцу, но признал, что оставил его, считая мертвым.
Подозреваемого задержали после того, как его нашли в автодоме, где он скрывался под одеялом. Ранее Хэннон уже имел проблемы с законом, в 2024 году его судили за насилие. Семья находилась под наблюдением социальных служб.
