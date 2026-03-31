В Якутии грузовик, перевозивший 30 тонн, провалился под лёд
В Якутии грузовая машина провалилась под лёд озера. Подробности сообщает Министерство экологии республики.
Утром ЕДДС Среднеколымского улуса передала информацию о происшествии. 28 марта 2026 года примерно в 37 км от города Среднеколымск по направлению к селу Аргахтах на озере Хатыннах грузовик FAW J6 ушёл под лёд.
Автомобиль следовал из Чукотского автономного округа — он вёз строительные материалы, общий вес груза достигал 30 тонн. Водитель не пострадал. По предварительным сведениям, шофёр выбрал путь через озеро, хотя рядом есть дорога, которая огибает водоём.
