В Кузбассе мужчина зарезал соседа, завернул тело в ковер и бросил в подъезде
В поселке Калининский Кемеровской области мужчина убил товарища во время совместного распития алкогольных напитков, затем он завернул тело в ковер, чтобы избавиться от него, однако не смог далеко унести труп и бросил его в подъезде. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского горсуда.
По данным VSE42.RU, местный житель обнаружил тело 14 февраля 2026 года. Он не мог открыть дверь подъезда, поскольку снаружи что-то мешало.
«Приложив усилия, он протиснулся в тамбур и увидел, как ему показалось, плотно свёрнутый ковёр. Присмотревшись, понял, что это тело, замотанное в одеяло и перевязанное скотчем», — говорится в материале.
Погибшим оказался 35-летний мужчина. Смерть наступила от трёх ударов ножом в грудь. В убийстве заподозрили 40-летнего соседа, который заявил, что нашёл труп приятеля у себя в квартире после совместного употребления алкогольных напитков.
«Обвиняемый два дня ждал темноты, завернул тело и попытался вынести его на улицу. Не смог — бросил в тамбуре подъезда», — пишет «Сiбдепо».
Однако на суде присяжные не поверили в эту версию и единогласно признали мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.