В Кузбассе мужчина зарезал соседа, завернул тело в ковер и бросил в подъезде

31 марта 2026, 13:04

В поселке Калининский Кемеровской области мужчина убил товарища во время совместного распития алкогольных напитков, затем он завернул тело в ковер, чтобы избавиться от него, однако не смог далеко унести труп и бросил его в подъезде. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского горсуда.





По данным VSE42.RU, местный житель обнаружил тело 14 февраля 2026 года. Он не мог открыть дверь подъезда, поскольку снаружи что-то мешало.





«Приложив усилия, он протиснулся в тамбур и увидел, как ему показалось, плотно свёрнутый ковёр. Присмотревшись, понял, что это тело, замотанное в одеяло и перевязанное скотчем», — говорится в материале.

«Обвиняемый два дня ждал темноты, завернул тело и попытался вынести его на улицу. Не смог — бросил в тамбуре подъезда», — пишет «Сiбдепо».