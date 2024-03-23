Открытое горение сохраняется в «Крокусе» после теракта

После теракта в здании «Крокус Сити Холла» продолжается открытое горение, сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Журналисты сообщили, что пламя от горящего торгового центра было видно из окон и балконов близлежащих жилых домов. Из здания также идет черный дым.
Ранее сообщалось о локализации пожара.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов