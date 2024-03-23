Голикова рассказала о помощи регионов на фоне теракта в Красногорске

Разные регионы России совместно оказывают помощь жертвам теракта в здании подмосковного «Крокус Сити Холла», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны», – сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Она еще раз уточнила, что пострадавшим оказана вся необходимая поддержка, работает квалифицированная группа специалистов из Москвы, Московской области и федеральных ведомств, ресурсов достаточно.
«Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано», – отметила Голикова.
Она добавил, что специалисты Института Сербского, МЧС и ФМБА России работают в рамках психологической поддержки пострадавших и их семей.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов