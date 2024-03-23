Всех пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» эвакуировали

Все пострадавшие в ходе теракта в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» эвакуированы с места трагедии, сообщается корреспондентами с места событий, передает ТАСС.
«Все пострадавшие в результате теракта в "Крокус Сити Холле" эвакуированы с места ЧП», – передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.
Ранее сообщалось, что сотрудники ППС и ОМОНа полностью оцепили Красную площадь.
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