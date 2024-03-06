Оценено влияние на Рунет повреждения кабеля в Красном море

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Повреждение интернет-кабелей в Красном море, соединяющих Европу, Азию и Африку, не окажет прямого влияния на российскую часть сети, пишет РБК.
Однако опрошенные изданием эксперты признают, что серьезные проблемы в Европе и Азии косвенно повлияют на российский трафик. В частности, генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что сервисы, которые частично или полностью зависят от ресурсов, расположенных в других странах, работают в стране нестабильно.
Глава точки обмена графиком Piter-IX Николай Метрюк указал, что по поврежденным кабелям в Россию поступает трафик «специфичных сервисов» которые составляют несколько процентов от общего трафика страны.
Ранее сообщалось, что на поврежденные телекоммуникационные кабели между Европой, Азией и Африкой приходится 25 процентов подводного трафика в этом регионе. Поврежденные кабели расположены в южной части Красного моря и находятся под юрисдикцией Йемена.
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Глава точки обмена графиком Piter-IX Николай Метрюк указал, что по поврежденным кабелям в Россию поступает трафик «специфичных сервисов» которые составляют несколько процентов от общего трафика страны.
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Александр Климов