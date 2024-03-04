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Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире

ФАО: Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире
04 марта 2024, 02:47
Фото: iStock/ DINphotogallery

Фото: iStock/ DINphotogallery

Кризис, вызванный блокировкой движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, оказал негативное влияние на мировую торговлю продовольствием и ведет к его подорожанию, сообщил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

По его сведениям, стоимость фрахта судов, идущих по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, а грузоперевозки упали на треть. Крупнейшие мировые морские перевозчики «отказались доставлять товар через Красное море», что привело к нарушению устоявшихся логистических цепочек. В результате грузы доставляются обходными путями. В частности, суда, курсирующие между Азией и Европой теперь следуют вокруг мыса Доброй Надежды, что на 8 тыс. км длиннее и на 10-14 дней дольше традиционного маршрута при увеличении расходов на дополнительное горючее в среднем на 15%.

Все это приводит к удорожанию продукции, продовольственной инфляции и сокращению доступности товаров для конечного потребителя, констатировал Кобяков.

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Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню безработицы
04 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/ Antonio_Diaz

Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами среди российских регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замкнули список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости.
В лидирующую группу с уровнем безработицы меньше 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа.

Эксперты отмечают, что в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. А главной проблемой в экономике страны все чаще называют не безработицу, а дефицит кадров. В рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия занимает четвертую строчку.

По сведениям Росстата, в декабре 2023 года у женщин на поиск работы уходило в среднем 5,6 месяца, а у мужчин — 5,3 месяца.

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В Швейцарии на референдуме приняли 13-ю пенсию
03 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/ william87

В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам — о введении 13-й пенсии и о повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первый был принят, второй — отклонен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.
Предварительные результаты таковы. Явка на голосование по 13-й пенсии составила 58,34%. За инициативу выступили 58,24% избирателей, против — 41,76%. Проект о повышении пенсионного возраста поддержали 25,28% граждан, против оказались — 74,72%. Участие в голосовании приняли 58,1% избирателей.

Ежемесячная пенсия в Швейцарии составляет €2550. Исходя из принятого законопроекта, 13-я пенсия будет выплачиваться жителям страны каждый год. В швейцарском правительстве опасаются, что это обойдется госбюджету «слишком дорого». Что касается пенсионного возраста, то последний раз он был поднят там в 2022 году для женщин — с 64 до 65 лет.

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Новак: Россия сократит добычу нефти во втором квартале 2024 года
03 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/zhengzaishuru

В целях стабилизации мирового рынка нефти Россия принимает решение о дополнительном добровольном сокращении добычи и экспорта нефти во втором квартале 2024 года. Такое заявление сделал 3 марта вице-премьер Александр Новак.
По его словам, совокупное сокращение составит 471 тысячу баррелей в сутки. Это дополнение к ранее объявленному в апреле 2023 года добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Объём сокращения будет постепенно увеличиваться в течение квартала:в апреле 350 тысяч баррелей добычи и 121 тысяча баррелей экспорта, в мае — 400 тысяч баррелей добычи и 71 тысяча баррелей экспорта, а в июне 471 тысяча баррелей добычи.

Основной причиной сокращения добычи и экспорта нефти является стремление России поддержать стабильность на мировом рынке. Это решение направлено на сбалансирование спроса и предложения, что позволит избежать резких колебаний цен на нефть. Добровольное сокращение добычи нефти Россией может создать определенное напряжение на мировом рынке, особенно в краткосрочной перспективе. Однако влияние в перспективе будет зависеть от ряда факторов, таких как восстановление спроса на нефть со стороны Китая и реакция производителей нефти из других стран.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Болгария перестанет импортировать российскую нефть. Таким образом, София раньше срока отказалась от действующего для нее до конца текущего года освобождения от запрета на ввоз данного энергоресурса из России.

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Турецкие бизнесмены объявляют войну санкциям США
03 марта 2024, 13:49

Фото: iStock/9parusnikov

Газета Aydnlk сообщила, что турецкие бизнесмены готовятся подать в суд на американских чиновников, угрожавших им санкциями за торговлю с Россией.
Эта угроза является частью более широкой политики США по оказанию давления на страны, сотрудничающие с Россией в свете конфликта на Украине. По информации газеты, турецкие предприниматели обвиняют американских дипломатов в Анкаре и Стамбуле в запугивании турецких компаний с целью прекращения торговых отношений с Россией. В ответ турецкие бизнесмены заявили, что не будут мириться с подобным вмешательством и готовят судебные иски.

Предприниматели также планируют подавать в суд на банки, которые блокируют денежные переводы и передают информацию о компаниях в США. Они рассматривают такие действия как «настоящий шпионаж» и утверждают, что некоторые сотрудники этих учреждений были завербованы на Западе.

Турция не присоединилась к санкциям Запада против России, поскольку они не были введены ООН. В связи с этим турецкие бизнесмены считают, что давление со стороны США не имеет правовой основы.

Таким образом,Турция пытается защитить свою экономическую независимость от внешнего вмешательства. Судебные иски против американских чиновников демонстрируют готовность турецких деловых кругов противостоять давлению, направленному на ограничение их торговых отношений с Россией.

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#банки
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#турция
#суд
#торговля
#санкции
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В Госдуме остались довольны отечественым автомобилем Lada Vesta
03 марта 2024, 10:53

Фото: официальный сайт LADA

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв заявил РИА Новости, что автомобиль Lada Vesta, предоставленный депутатам для работы в округах, успешно выдержал испытания зимним сезоном.
Депутат отметил достойную проходимость машины во время поездок по заснеженным дорогам Подмосковья, в том числе в отдалённые деревни с неудовлетворительным дорожным покрытием.

Кроме того, он подчеркнул удобство Lada Vesta для пассажиров. По его словам, не было выявлено никаких существенных недостатков.

Толмачёв также отметил важность разнообразия и качества отечественных автомобилей. Он считает, что необходимо производить широкий спектр моделей и классов, чтобы удовлетворить потребности населения. По его мнению, это поддержит отечественную промышленность и предоставит гражданам доступные и комфортные автомобили российского производства.

В сентябре 2022 года Совет Думы принял решение о переходе на использование исключительно отечественных автомобилей депутатами. В рамках этого решения 33 автомобилями Lada Vesta пополнили автопарк Госдумы. В перспективе к ним присоединятся машины марок Москвич, Lada и Aurus. Председатель Госдумы Вячеслав Володин использует в служебных целях автомобиль Aurus, а личным транспортом для него служит Москвич-3.

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#машины
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Мощности Китая по переработке нефти выросли до рекордных 936 млн тонн
03 марта 2024, 06:33

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

Мощности по переработке нефти в Китае в 2023 году выросли до рекордных 936 млн за тонну, заняв первое место в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.
Добыча сырой нефти в прошлом году достигла 200 млн тонн. Потребление нефти в КНР за этот период составило порядка 756 млн тонн.

Также сообщается, что стране понадобилось 399 млн тонн минеральных масел, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#китай
#нефть
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#топливо
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Премьер Италии Мелони признала сложности в использовании российских активов
Corriere della Sera: Премьер Италии признала объективные сложности с активами РФ
03 марта 2024, 05:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При использовании суверенных активов России для Украины существуют определенные «объективные юридические и экономические сложности», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности», — признала Мелони, находящаяся сейчас в Канаде, во время своего пресс-подхода в Торонто (цитата по итальянскому изданию Corriere della Sera).

Итальянский премьер заявила, что считает «хорошим решением» предложение Европейского Союза об использовании процентов от этих замороженных фондов. По её мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение G7.

Также Джорджа Мелони отметила, что подходы США относительно российских активов являются иными, так как надо учитывать, «где физически они находятся».

Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом. Лидеры «Большой семёрки» отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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#италия
#россия
#финансы
#премьер-министр
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Западные инвесторы вкладываются в люкс из-за Китая
03 марта 2024, 05:28

Фото: iStock/ tupungato

Западные инвесторы стали активно вкладываться в люксовые бренды, спрос на которые активнее всего растет в Китае, пишет Financial Times.
Таким образом, игроки пытаются получить выгоду с роста экономики КНР, при том, что вкладываться в китайские компании становится для них все сложнее на фоне санкций и геополитических рисков, говорится в статье.

Пекин же, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы западные инвесторы вернули свое внимание на его промышленность и телеком, анализирует ситуацию директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

За минувший год потребление люкса в Китае выросло на 12%. В то время как в среднем в мире рост составил около 10%. На КНР приходится одна шестая мирового рынка люкса.

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#китай
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В Новосибирской области доля коротких займов снизилась вдвое за год
03 марта 2024, 01:43

Фото: iStock/ Andrey Sayfutdinov

В Новосибирской области в 2023 году доля займов сроком до 7 дней в среднем составила 7,3%, сократившись в два раза за год (2022 г. — 14,4%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
По его данным, в целом средний срок PDL-займа в 2023 году вырос до 25 дней с 19 дней в 2020 году.

Аналитики считают, что такая тенденция связана со снижением предельной ставки с 1% до 0,8% в день с 1 июля 2023 года. Замедление скорости начисления процентов и роста задолженности привели к тому, что часть заемщиков стали сами сдвигать сроки в сторону увеличения. Также на ситуацию повлияла кредитная политика участников рынка из-за введения прямых количественных ограничений на выдачу займов в виде макропруденциальных лимитов.

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