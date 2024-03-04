Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире

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Кризис, вызванный блокировкой движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, оказал негативное влияние на мировую торговлю продовольствием и ведет к его подорожанию, сообщил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Все это приводит к удорожанию продукции, продовольственной инфляции и сокращению доступности товаров для конечного потребителя, констатировал Кобяков.
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