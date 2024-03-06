ВМС США сбили в Красном море ракету и три БПЛА, принадлежащие хуситам

Фото: Официальный сайт Центрального командования США
Одна противокорабельная баллистическая ракета и три беспилотных летательных аппарата, запущенные в сторону американского военного судна USS Carney, были сбиты ВМС США в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в социальной сети X.
Кроме того, позднее были уничтожены еще три ракеты и три морских дрона. Сообщается, что судно не получило повреждений, а пострадавших нет.
Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что атаковало два эсминца ВМС США в Красном море. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа отметил, что объекты были атакованы противокорабельными ракетами и беспилотниками. Он пояснил, что атака стала ответом на англо-американскую агрессию против Йемена. Также он предупредил, что хуситы могут расширить зону своих действий, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.
Днём ранее Центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.
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Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что атаковало два эсминца ВМС США в Красном море. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа отметил, что объекты были атакованы противокорабельными ракетами и беспилотниками. Он пояснил, что атака стала ответом на англо-американскую агрессию против Йемена. Также он предупредил, что хуситы могут расширить зону своих действий, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.
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Артем Путинцев