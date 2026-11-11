Отца и сына осудят за запрещенные материалы в соцсети

11 ноября 2026, 20:52

В Новгородской области отца и сына ждет суд за запрещенные посты

Фото: медиасток.рф

В Новгородской области предстанут перед судом отец и сын, обвиняемые в публичном демонстрировании запрещенной символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.