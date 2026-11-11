Отца и сына осудят за запрещенные материалы в соцсети
В Новгородской области предстанут перед судом отец и сын, обвиняемые в публичном демонстрировании запрещенной символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Фигурантам инкриминируется статья «Публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики». По версии следствия, с декабря 2025 по июль 2026 года 30-летний мужчина и его 54-летний отец размещали в одной из социальных сетей материалы.
Сын публиковал изображения, схожие с нацистскими, а также обозначения экстремистской организации, отец размещал видео с запрещенными изображениями. Ранее оба уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ России. Расследование завершили, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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