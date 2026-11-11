Тульские подростки предстали перед судом за убийство, разбой и экстремизм
Суд в Туле вынес приговор четверым подросткам, признанным виновными в убийстве, хулиганстве, разбое и организации экстремистского сообщества. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по Тульской области.
Как установило следствие, один из несовершеннолетних создал экстремистское сообщество праворадикальной направленности, в которое вошли его друзья и сверстники. Видеозаписи совершенных преступлений участники группы публиковали в канале одного из мессенджеров.
Летом 2024 года злоумышленники избили мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью, а затем напали на другого человека, похитив его паспорт и вещи. В сентябре того же года они проникли в жилище еще одного мужчины, избили его и ограбили — потерпевший скончался от полученных травм.
Суд назначил наказание: девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима; девять лет и шесть месяцев в воспитательной колонии; четыре года в воспитательной колонии; четыре года и три месяца в исправительной колонии общего режима. В отношении еще троих подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, приняли меры профилактического характера.
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