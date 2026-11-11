Тульские подростки предстали перед судом за убийство, разбой и экстремизм

11 ноября 2026, 16:44

В Туле 4 подростка ответили в суде за организацию экстремистского сообщества

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд в Туле вынес приговор четверым подросткам, признанным виновными в убийстве, хулиганстве, разбое и организации экстремистского сообщества. Об этом сообщила пресс-служба СУСК России по Тульской области.