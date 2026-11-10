В Коломне полицейские провели родительское собрание по профилактике экстремизма
Сотрудники Управления МВД России по городскому округу Коломна приняли участие в родительском собрании в одной из школ округа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Цели мероприятия – профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности несовершеннолетних.
«Полицейские рассказали родителям о современных угрозах, связанных с распространением идеологии терроризма и экстремизма. Особое внимание уделили признакам вовлечения подростков в деструктивные сообщества. Поговорили и о порядке действий при обнаружении подозрительного контента или тревожного поведения ребёнка», – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники полиции разъяснили законодательные нормы, касающиеся ответственности за участие в противоправной деятельности. Помимо этого, родителям дали практические советы по выстраиванию доверительного диалога с детьми и отслеживанию их цифрового пространства без нарушения личных границ.