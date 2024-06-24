Отца устроивших теракт в Дагестане исламистов сняли с поста главы района

Фото: администрации Сергокалинского района
Магомед Омаров, глава Сергокалинского района, снят с должности и исключен из «Единой России» ввиду подозрений о его причастности к теракту. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил корреспонденту РБК.
Два сына Омарова участвовали в нападении на синагогу в Махачкале и Дербенте. Они обстреляли религиозные храмы и посты полиции. Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.
Сам Омаров признался сотрудникам правоохранительных органов, что знал о радикальных убеждениях сыновей, но давно с ними не общался и сам он к теракту не причастен. Глава республики отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова.
Читайте также
Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане
Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не удалось предотвратить
В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
Сам Омаров признался сотрудникам правоохранительных органов, что знал о радикальных убеждениях сыновей, но давно с ними не общался и сам он к теракту не причастен. Глава республики отметил, что не будет комментировать степень вины Омарова.
«Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная», — уточнил Сергей Меликов.
Читайте также
Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане
Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не удалось предотвратить
В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
Олег Дикий