Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не удалось предотвратить

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После ликвидации и задержания террористов, совершивших теракты в Дагестане, должна быть проведена проверка, почему эти события не удалось предотвратить. Так считает глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Я надеюсь, что после ликвидации и задержания террористов мы также услышим ответы на вопросы. Почему эти чудовищные и явно тщательно спланированные нападения в Дагестане не удалось предотвратить? Кто помогал террористам исполнять заказы западных нанимателей? Нужна масштабная работа федеральных спецслужб», — заявил Миронов в интервью NEWS.ru.
Он также выразил уверенность, что необходимая проверка будет проведена.
Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб. В результате атаки на православные храмы исламских террористов 19 человек скончалось. На сегодняшний день в больнице остаются девять пострадавших.
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Элина Позднякова