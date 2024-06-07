В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

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Сотрудники тюменского управления ФСБ предотвратили террористический акт на железной дороге. Местный житель, планировавший его совершение, уже задержан и доставлен в следственный изолятор.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы. С пособниками он переписывался в одном из мессенджеров. Злоумышленники договаривались совершить террористический акт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории города. Они намеревались пустить под откос поезд.
Противоправная деятельность террористов была пресечена сотрудниками ФСБ на стадии приготовления к преступлению. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Задержанный заключён под стражу.
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Александр Бойцов