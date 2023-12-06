Пассажир решил поспать во время полета и больше не проснулся

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Пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту хотел поспать во время полета и умер.
Об этом пишет The Times of India. После вылета из индийского города Чандигарх у 43-летнего Саураба Кумара Джайна ухудшилось самочувствие, он вспотел и начал задыхаться. Потом ему стало лучше, и мужчина хотел поспать. Но после прибытия самолета в Калькутту он так и не проснулся. У него остановилось сердце.
Тело мужчины отправят на родину после того, как проведут вскрытие.
Ранее сообщалось, что неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.
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Тело мужчины отправят на родину после того, как проведут вскрытие.
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Мария Фирсова