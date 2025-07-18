Пассажир самолёта, который ублажал себя на глазах маленькой девочки, признал вину
37-летний пассажир самолёта авиакомпании American Airlines признал себя виновным в домогательстве к попутчице в присутствии её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает портал KBZK News.
Происшествие случилось 26 января 2025 года во время рейса Бозмен — Даллас. Согласно материалам суда, житель Нью-Джерси Бхавешкумар Дахьябхай Шукла сидел рядом с женщиной по имени Джейн Доу и её дочерью. Он, притворившись спящим, начал гладить бёдра, поясницу и ягодицы попутчицы.
Извращенец делал это на протяжении всего полёта и игнорировал просьбы Джейн остановиться. Свидетель, сидевший позади Шуклы и Доу, подтвердил, что видел неподобающие прикосновения мужчины к соседке.
На данный момент злоумышленник находится под стражей. Вынесение приговора назначено на 19 ноября. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, штраф до 250 тысяч долларов и не менее пяти лет административного надзора.
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