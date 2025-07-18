Пассажир самолёта, который ублажал себя на глазах маленькой девочки, признал вину

18 июля 2025, 16:29

Пассажир самолёта домогался попутчицы на глазах у её малолетней дочери

Фото: Istock/Hari Sucahyo

37-летний пассажир самолёта авиакомпании American Airlines признал себя виновным в домогательстве к попутчице в присутствии её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает портал KBZK News.