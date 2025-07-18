Скандальный секс-коуч Лесли собрался вернуться в РФ, где его ждет уголовное дело
Скандальный секс-коуч Алекс Лесли, который в своих роликах призывал мужчин домогаться девушек, собрался прилететь в Москву. Об этом он сообщил в личном блоге.
Стоит отметить, что в России в отношении него возбуждено уголовное дело. Александра Кириллова (настоящее имя блогера) обвиняют по статье о склонении к изнасилованию.
Скандал начался после того, как девушки начали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины подходили к ним и предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали их трогать. Это оказалось частью тренинга, организованного пикап-коучем Алексом Лесли. Спустя время правоохранители задержали как минимум четверых последователей блогера.
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