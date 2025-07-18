В Индии женщина убила 5-летнюю дочь ради любовника
Шокирующий инцидент случился вечером 14 июля в индийском городе Лакхнау. Роши Хан, являющаяся матерью 5-летней девочки, положила глаз на друга своего мужа. Женщина убила свою маленькую дочь, чтобы ложно обвинить в этом мужа и жить с любовником. Подробности сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».
Любовник женщины появлялся на пороге сразу же после ухода её мужа на работу и увлекал возлюбленную в постель. Однако плотские утехи длились недолго. Дочь изменницы Саина заметила любовников, когда они занимались сексом. У разоблачённой пары возник план, как убрать все помехи с пути к счастью.
Мать девочки схватила ребёнка и засунула ей в горло платок, а любовник начал с силой бить малышку по животу, пока она не умерла. После этого они занялись страстным сексом возле трупа ребёнка, а позже Роши позвонила в полицию, заявив, что муж убил их дочь.
На допросе женщина призналась, что рассчитывала посадить мужа в тюрьму, чтобы им с любовником никто не мешал. А жизнь дочери казалась ей малой платой.
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