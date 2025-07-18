В Индии женщина убила 5-летнюю дочь ради любовника

18 июля 2025, 16:06

Женщина убила свою дочь, чтобы ложно обвинить в этом мужа и жить с любовником

Фото: Istock/feri ferdinan

Шокирующий инцидент случился вечером 14 июля в индийском городе Лакхнау. Роши Хан, являющаяся матерью 5-летней девочки, положила глаз на друга своего мужа. Женщина убила свою маленькую дочь, чтобы ложно обвинить в этом мужа и жить с любовником. Подробности сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».