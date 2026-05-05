Пассажиры подрались на борту самолета, летевшего из Казани в Новосибирск

На борту самолета, выполнявшего рейс из Казани в Новосибирск, произошла потасовка между пассажирами. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.



Инцидент возник из-за спора о месте в отсеке для ручной клади. Всё началось с того, когда один из пассажиров, не говоря ни слова, выбросил чемодан женщины из багажного отделения над креслами. Россиянка, чей багаж был так грубо перемещён, сразу же вступила в конфликт с нарушителем.

На шум и крики быстро отреагировали члены экипажа, которые вызвали сотрудников служб аэропорта для разрешения ситуации. Бортпроводникам удалось развести участников конфликта. В результате двоих дебоширов сняли с рейса и не разрешили продолжить путь до Новосибирска.

Екатерина Коршунова

